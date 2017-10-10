Dolar ve Euro güne nasıl başladı, 10 Ekim 2017

Dün yükselişe geçen dolarda bugün son durum ne? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Detaylar haberimizde

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından bu sabah saat 10.00 itibarıyla dolar/TL 3,6850 liradan, euro ise 4,3390 liradan el değiştiriyor. Sepet bazında TL'nin halen 4.01 civarında seyretmesi ise TL'de anlamlı bir değer kazancının olmadığını ortaya koyuyor. Analistler ABD gibi önemli bir müttefik ile böyle bir kriz yaşanmasının sadece ticari değil birçok açıdan risk yaratacağına dikkat çekerek, kriz çözülene kadar piyasalarda haber akışı ve karşılıklı açıklamalara bağlı olarak oynaklığın sürmesini bekliyor.