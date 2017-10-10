Çeyrek altın kaç lira oldu 10 Ekim altın fiyatları

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 152,75 liradan alınırken, 153,03 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 244,66 liradan alınırken 250,77 liradan satılıyor. Yarım altın da 489,31'den alınırken 501,55 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1016,12 liradan alınıp 1031,47 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 980,60 liradan alınırken 1012,01 liradan satılıyor.