09/10/2017 14:33


2017 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan isim belli oldu

Richard Thaler

Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi “ekonomi ve davranışsal ekonomi üzerindeki psikolojik etkiler ile ilgili analizler” yapan ABD’li Richard H. Thaler oldu

Nobel ekonomi Ödülü’nü kazanan Thaler, toplamda 9 milyon İsveç kronu yani 1.1 milyon dolar da para ödülü almaya hak kazandı.  72 yaşındaki Thaler, küresel çok satanlar listesinde olan ve insanların nasıl kötü kararlar verdiğini anlatan Nudge isimli kitabın da yazarlarından biri. Alfred Nobel’in anısına verilen ödül 1968 yılından bu yana resmi olarak Sveriges Riksbank Ödülü olarak dağıtılıyor ve 1895 yılındaki orijinal grubun içerisinde yer almıyor.  2016 yılındaki ödülü sözleşme teorisindeki dalındaki çalışmalarıyla Finlandiyalı Bengt Holmström ve ABD’li Oliver Hart kazanmıştı.


kanal d yayin akisi
9 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
fox tv yayin akisi
9 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı
show tv yayin akisi
9 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
9 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
9 Ekim 2017 ATV yayın akışı
İlgili Haberler
dolar ve euro

Vize krizinin ardından Dolar ve Euro'da son durum

dolar

Dolar/TL güne nasıl başladı, 9 Ekim Pazartesi

Moskova Borsası

Türk Lirası Moskova Borsasına giriyor

MTV zammı

Bekir Bozdağ'dan son dakika MTV zammı açıklaması

Son Dakika Haberleri
kanal d yayin akisi

9 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı

fox tv yayin akisi

9 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

9 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

9 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İdlib ile yatıp, İdlib İle kalkmak

Sınırımıza 45 kilometre uzaklıkta olan Suriye’nin İdlib kenti’ne TSK’nın operasyon düzenlemek için günlerdir bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu satırlar yazılıncaya kadar henüz operasyon için ...

Devam