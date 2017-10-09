2017 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan isim belli oldu

Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi “ekonomi ve davranışsal ekonomi üzerindeki psikolojik etkiler ile ilgili analizler” yapan ABD’li Richard H. Thaler oldu

Nobel ekonomi Ödülü’nü kazanan Thaler, toplamda 9 milyon İsveç kronu yani 1.1 milyon dolar da para ödülü almaya hak kazandı. 72 yaşındaki Thaler, küresel çok satanlar listesinde olan ve insanların nasıl kötü kararlar verdiğini anlatan Nudge isimli kitabın da yazarlarından biri. Alfred Nobel’in anısına verilen ödül 1968 yılından bu yana resmi olarak Sveriges Riksbank Ödülü olarak dağıtılıyor ve 1895 yılındaki orijinal grubun içerisinde yer almıyor. 2016 yılındaki ödülü sözleşme teorisindeki dalındaki çalışmalarıyla Finlandiyalı Bengt Holmström ve ABD’li Oliver Hart kazanmıştı.