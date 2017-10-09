09/10/2017 12:05


Vize krizinin ardından Dolar ve Euro'da son durum

dolar ve euro

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından borsa güne düşüşle başladı. Dolar ve Euro ise tırmanışa geçti

Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla, dolar ve euro tırmanışa geçerken, hisse senetleri güne büyük kayıpla başladı.

Güne yüzde 3.66 düşüşle 100 bin 324 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi’nin kayıpları kısa sürede yüzde 4.67’ye çıktı ve Endeks 99 bin 271 puana kadar geriledi.

ABD Büyükelçiliği’nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının hemen ardından dolar 3.78 lira ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıkarken, euro da 4.4453 lira ile yeni tarihi rekor düzeye yükseldi.

Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından, yeni günün ilk işlemlerinde 3.68 – 3.69 lira aralığına çekilen dolar, daha sonra yeniden 3.70 liranın üzerine yükseldi ve 3.70 – 3.71 lira aralığında hareket etmeye başladı. Euro da 4.34 – 4.35 lira aralığına çekildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları hisselerinde yüzde 9 kayıp yaşandı. Halkbank’ın hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 6,40, Pegasus hisselerinde yaşanan kayıp ise yüzde 9’un üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Sözcü


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