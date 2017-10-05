Mehmet Şimşek'ten son dakika MTV zammı açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MTV'ye yapılacak zamla ilgili olarak açıklamada bulundu

Motorlu taşıtlar vergisine (MTV) ilişkin düzenlemenin zaruretten kaynaklandığını vurgulayan Şimşek, "Kısa sürede nasıl bir düzenleme olacağı açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken bu vergileri artırmaz. Yeni silah sistemlerini almak için Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktaracağımız, terörle mücadele, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek ve caydırıcılık gücünü artırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığına aktaracağımız kaynak var. Türkiye önümüzdeki yıl savunma sanayisi ve Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapacak. Net olarak MTV'den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2,8 milyar lira, ilave vergi artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor." diye konuştu.