Bekir Bozdağ 'MTV oranı daha düşük bir rakama çekilecek'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada MTV oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisinde artış öngören düzenlemeye ilişkin yeni bir çalışma olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğunu anımsattı.

Farklı kesimlerden de değerlendirmelerin yapıldığını belirten Bozdağ, "Bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Netice olarak Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Bey'e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konuyu, ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak ve konu Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan bu iyileştirmeye göre revize edilecektir." diye konuştu.