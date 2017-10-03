Fitch'ten Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye için 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings, eylül ayı küresel ekonomi raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmeler de yer aldı.Türkiye'de ekonomik büyümenin, yine Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldiği belirtilen raporda, “2017 yılının ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 5,2'lik yukarı yönlü revizeye kıyasla çok az değişerek yıllık bazda yüzde 5,1 büyüdü.” denildi. Büyüme performansının geçici mali tedbirler ve KOBİ'lere borç vermeyi arttıran Kredi Garanti Fonu (KGF) taahhüdünde bir sıçrama da dahil olmak üzere çeşitli hükümet teşvikleriyle desteklenmeye devam ettiği aktarılan raporda, güçlenen Avro Bölgesi ekonomisinin de büyüme performansında destekleyici bir rol oynadığına işaret edildi.Yüksek frekanslı göstergelerin, güçlü ivmenin 2017 yılı 3. çeyrekte de devam ettiğini gösterdiği vurgulanan raporda, “Yıllık bazda karşılaştırma, geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki başarısız darbe girişiminin yol açtığı faaliyetin aksamasına bağlı olarak baz etkileriyle de artıyor olacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin yükseltiği belirtilerek, “Yılın 3'üncü çeyreğinde büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi haziran ayındaki yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e revize ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

KGF bünyesinde mevcut yeni fonların büyük bölümü çekildiği ve mali tedbirlerin birçoğunun yıl sonundan önce sona ereceği bildirilen raporda, “Bunun sonucu olarak, 2017 yılı son çeyrekte büyümenin yavaşlamasını bekliyor ve 2018, 2019 için büyüme tahminlerimizi yüzde 4,1 olarak koruyoruz.” denildi.

Kaynak: AA