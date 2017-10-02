02/10/2017 16:36
Altın fiyatlarında son durum 2 Ekim 2017
Çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Ayrıntılar haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,75 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 146,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,75 liradan, 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 982 liradan, 133,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,50 liradan, 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 962 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satılıyor.