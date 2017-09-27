Maliye Bakanı açıkladı MTV'ye zam kapıda

Sevgili okurlarım Avrupa Gazetesinde yazmaya başladığımdan beri bir çok şekilde bana ulaşıp mutluluğumu, sevincimi, üzüntümü kısaca bir çok şeyimi benimle paylaşmaya başladınız. Bazen benden gideceğiniz yerler için fikir soruyorsunuz, bazen hafta sonu programı belirlememi ,bazen beğendiğiniz bir kazağımı nerden aldığımi? Çoğu kez kahve içmek için teklifler geliyor hatta beni şaşırtıp evlenme teklifleri edenleriniz bile var. İngiltere kraliçesinin ‘l am married to England' dediği gibi bende gazetem ve sizlerle, birde bir dargın bir barışık yaşadığım İtalyan sevgilim ile mutluyum. O kadar tatlı ve samimisiniz ki sizden gelen mesajlar beni gerçekten motive ediyor. Lütfen göndermeye devam edin. ...