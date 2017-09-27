Maliye Bakanı açıkladı MTV'ye zam kapıda
Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı son açıklamada motorlu taşıtlar vergisine yüzde 40 oranında zam geleceğini duyurdu
Yeni yılın ilk gününden itibaren MTV’de sistem değişiyor. Binek otomobilin değerini kapsayan bir sisteme geçiyoruz. 1.6 motor olan orta üst sınıf bir otomobilin MTV’si 1.000 TL’den 1.400 TL’ye çıkacak. Düzenlemenin detayları tam olarak belli değil. Ancak mevcut vergiler zamlanırsa 1-3 yaş arası 2000 CC’ye kadar olan araçların vergi miktarlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.
Aracın Yaşı Motor Hacmi Mevcut Vergi Miktarı Zamlı Vergi Miktarı
1-3 yaş arası 1000 CC -1300 CC 650 TL 910 TL
1-3 yaş arası 1300 CC – 1600 CC 1.035 TL 1.450 TL
1-3 yaş arası 1600 CC – 1800 CC 1.827 TL 2.560 TL
1-3 yaş arası 1800 CC – 2000 CC 2.878 TL 4.029 TL
GELİR VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Maliye Bakanı Ağbal gelir vergisi tarifesi hakkında da açıklamalarda bulundu. “Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz.” diyen Bakan Ağbal, “Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.