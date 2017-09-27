27/09/2017 15:35


Maliye Bakanı açıkladı MTV'ye zam kapıda

MTV

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı son açıklamada motorlu taşıtlar vergisine yüzde 40 oranında zam geleceğini duyurdu

Yeni yılın ilk gününden itibaren MTV’de sistem değişiyor. Binek otomobilin değerini kapsayan bir sisteme geçiyoruz. 1.6 motor olan orta üst sınıf bir otomobilin MTV’si 1.000 TL’den 1.400 TL’ye çıkacak. Düzenlemenin detayları tam olarak belli değil. Ancak mevcut vergiler zamlanırsa 1-3 yaş arası 2000 CC’ye kadar olan araçların vergi miktarlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

Aracın Yaşı Motor Hacmi              Mevcut Vergi Miktarı Zamlı Vergi Miktarı

1-3 yaş arası 1000 CC -1300 CC        650 TL                     910 TL

1-3 yaş arası 1300 CC – 1600 CC       1.035 TL                     1.450 TL

1-3 yaş arası 1600 CC – 1800 CC       1.827 TL                     2.560 TL

1-3 yaş arası 1800 CC – 2000 CC 2.878 TL                     4.029 TL

GELİR VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Maliye Bakanı Ağbal gelir vergisi tarifesi hakkında da açıklamalarda bulundu. “Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz.” diyen Bakan Ağbal,  “Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıkarıyoruz.” açıklamasında bulundu.


Barzani' nin Nefes Borusu Necdet Sivasli
Barzani’nin Nefes Borusu…
ankara yangın
Ankara'da yangın paniği ekipler müdahale ediyor
yaz saati uygulaması
Yaz saati uygulaması için Danıştay'dan durdurma kararı
fırtına
Meteorolojiden o bölgeler için fırtına uyarısı
MTV
Maliye Bakanı açıkladı MTV'ye zam kapıda
İlgili Haberler
dolar

Referandumun dolara etkisi ne oldu

fed

Gözler açıklanacak kararda dolar nasıl etkilenecek

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 18 Eylül

kibris turk ticaret odasi

Turizmde son 42 yılın en iyi sonuçlarına ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
Barzani' nin Nefes Borusu Necdet Sivasli

Barzani’nin Nefes Borusu…

ankara yangın

Ankara'da yangın paniği ekipler müdahale ediyor

yaz saati uygulaması

Yaz saati uygulaması için Danıştay'dan durdurma kararı

fırtına

Meteorolojiden o bölgeler için fırtına uyarısı

 Yazarlarımız
Arzu Sheridan Torino'da Hafta Sonu

TORİNO'DA HAFTA SONU

Sevgili okurlarım Avrupa Gazetesinde yazmaya başladığımdan beri bir çok şekilde bana ulaşıp mutluluğumu, sevincimi, üzüntümü kısaca bir çok şeyimi benimle paylaşmaya başladınız. Bazen benden gideceğiniz yerler için fikir soruyorsunuz, bazen hafta sonu programı belirlememi ,bazen beğendiğiniz bir kazağımı nerden aldığımi? Çoğu kez kahve içmek için teklifler geliyor hatta beni şaşırtıp evlenme teklifleri edenleriniz bile var. İngiltere kraliçesinin ‘l am married to England' dediği gibi bende gazetem ve sizlerle, birde bir dargın bir barışık yaşadığım İtalyan sevgilim ile mutluyum. O kadar tatlı ve samimisiniz ki sizden gelen mesajlar beni gerçekten motive ediyor. Lütfen göndermeye devam edin. ...

Devam