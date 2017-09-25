25/09/2017 09:52


Referandumun dolara etkisi ne oldu

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Kuzey Irak'ta oy verme işlemi başlarken dolar 3.5137'yi gördü

Cuma gününü 3.50 civarında tamamlayan dolar/TL TRYTOM=D3 bu sabah saat 0858'de 3.5015/3.5030 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL TRYBASKETD3= aynı saatte 3.8390/3.8410, euro/TL ise 4.1757/4.1789 seviyesinde.

Küresel piyasalarda ise euro, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dördüncü kez seçimi kazanması ancak aşırı sağa olan desteğin artmasıyla bölünmüş bir parlamentoyla karşı karşıya kalmasının ardından değer kaybetti.Merkel'in Alman sınırlarını 1 milyondan fazla göçmene açtıktan iki yıl sonra göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin(AFD) yarım yüzyıldan uzun sürede parlamentoya giren ilk aşırı sağ parti olması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan bu hafta takip edilecek bir diğer gelişme ise çalışmaları bir süredir devam eden ve 2018-2020 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) olacak.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak programın son rötuşlarının yapıldığını OVP'nin "bu hafta" açıklanmasının planlandığını, açıklamanın Salı günü yapılabileceğini söyledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.89, valörde son işlemde yüzde 10.99 seviyesindeydi.Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.74, valörde son işlemde yüzde 11.80 seviyesindeydi.


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