Gözler açıklanacak kararda dolar nasıl etkilenecek

Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed başkanı Yellen'in yapacağı açıklamanın dolar üzerinde nasıl bir etkide bulunacağı merak ediliyor

Dün son 1 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL bugün 3,4840 seviyesinde güne başladı. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını ve sonrasında Fed başkanı Yellen'ın düzenleyeceği basın toplantısında vereceği mesajları bekliyor.

Para politikası kararını saat 21.00'de açıklayacak olan bankanın, faizleri sabit tutması ve bilançosundaki 4.2 trilyon dolarlık menkul kıymetleri azaltmaya yönelik planı açıklaması bekleniyor.

Analistler, dolar/TL'de 3,5000 ve 3,5240 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu kaydetti. Euro/TL ise 4.1817 seviyesinde işlemlere devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet