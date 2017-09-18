18/09/2017 19:16


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 18 Eylül

altın fiyatları

Geleceğe yatırım yapmak isteyenler genellikle nakitlerini altına dönüştürüyor. Peki 18 Eylül tarihinde altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 145,60 liradan alınırken, 145,70 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın ise 233,07 liradan alınırken 238,90 liradan satılıyor. Yarım altın da 466,14'den alınırken 477,79 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 968,67 liradan alınıp 983,31 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 934,82 liradan alınırken 964,77 liradan satılıyor.


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