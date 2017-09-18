Turizmde son 42 yılın en iyi sonuçlarına ulaşıldı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, bu yıl turizmde son 42 yılın en iyi sonuçlarına ulaşıldığını belirtti

Esenyel, “Kuzey Kıbrıs turizmi, kabuğundan çatlamış ve artık gözle görülür, herkesin de kabul ettiği büyük bir atılım ve büyümenin eşiğine gelmiştir " dedi.Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, özellikle son aylarda turizm ekonomisindeki kazanım ve dönüşümün büyük olduğunu kaydetti.Doluluk oranları, konaklamalar, geceleme sayıları ve gelen yolcu sayılarının zirve yaptığını kaydeden Esenyel, turistik konaklama tesislerinden alınan veriler ve bakanlık tarafından elde edilen sonuçlara göre son yılların değil, devlet kuruldu kurulalı en yüksek turizm sezonunu yaşadıklarını ifade etti.Kuzey Kıbrıs’a gelen yolcu sayısında Ocak – Ağustos ayları periyodunda geçen yıla oranla yüzde 10.8 artış yaşandığına işaret eden Esenyel, KKTC uyruklu kişiler haricinde yolcu sayısının 997 bin 600’den 1 milyon 105 bine ulaştığını bildirdi.Kara kapılarında girişlerde de ciddi şekilde artış yaşandığının altını çizen Esenyel, sağlanan kolaylıklar ile Güney Kıbrıs’tan gelen turist sayısının da arttığını belirtti.Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, sektörde sağlanan uyum ve yürütülen ortak çalışmalar sayesinde turistik konaklama tesislerinde konaklayan kişi sayısında çok ciddi artışlar yaşandığını söyledi.Tur operatörleri ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla Ocak-Ağustos 2017 döneminde, geçen yıla oranla yüzde 25.5 artış sağlandığını ifade eden Esenyel, konaklayan kişi sayısının 583 binden 732 bine yükseldiğini belirtti.Ocak-Ağustos 2017 döneminde ülkeye değişik noktalardan gelen yolcu sayılarında artışlar yaşandığını söyleyen Esenyel, 2016’da 24 bin 434 olan Almanya’dan gelen yolcu sayısının, 2017’de yüzde 54 artarak, 38 bine; 2016’da bin 653 olan Belçika’dan gelen yolcu sayısının 2017’de yüzde 109 artarak, 3 bin 453’e; 2016’da 2 bin 105 olan İsveç’ten gelen yolcu sayısının yüzde 96 artarak, 8 bin 335’e; 2016’da 645 olan İsviçre’den gelen yolcu sayısının yüzde 391 artarak, 3 bin 171’e; 2016’da bin 416 olan Norveç’ten gelen yolcu sayısı yüzde 146 artarak 3 bin 483’e yükseldiğini kaydetti.