14/09/2017 17:37


Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül

altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? 14 Eylül tarihinde altın fiyatlarında son durum haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 147,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,70 liradan, 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 986 liradan, 134,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 138,20 liradan, 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 967 liradan, 474 liradan alınan Yarım Ziynet 484 liradan ve 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 242 liradan satıldı.


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