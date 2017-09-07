07/09/2017 11:04


Dikkat, Motorine bir zam daha geliyor

motorin

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren motorine 6 kuruşluk zam bekleniyor

Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Motorine yapılacak zam sonrasında motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,66 liraya, İstanbul'da 4,61 liraya, İzmir'de 4,65 liraya çıkacak.Dün benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapılmıştı.Uluslararası piyasalarda en yaygın olarak kullanılan Brent türü petrolün fiyatı son 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolarda görülen düşüşe karşın petroldeki artış pompaya zam olarak yansıdı.


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