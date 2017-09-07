Kritik istifa sonrası dolar güne nasıl başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın gelecek ay görevi bırakacağını duyurmasıyla dolar/TL yeni güne 3.43 seviyesinin altında başladı

Piyasalar diğer yandan bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısına odaklandı.ECB Başkanı Mario Draghi’nin bugünkü toplantıda ekonomiye verilen desteği kısmak için zemin hazırlamaya başlaması bekleniyor ancak önemli bir taahhüt vermekten kaçınabilir.

Dolar/TL, bu sabah güne 3.4285/3.4295 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 4.0906/4.0915'ten işlem görüyor.