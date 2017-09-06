Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu heyeti Türkiye’de

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu heyeti, Türkiye’deki ITF üyesi olan tüm sendikalara destek vermek ve hükümetle onlar adına görüşmelerde bulunmak için, bir inceleme ve dayanışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bu ülkeye gitti

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu heyeti, Türkiye’deki ITF üyesi olan tüm sendikalara destek vermek ve hükümetle onlar adına görüşmelerde bulunmak için, bir inceleme ve dayanışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bu ülkeye gitti.Beş gün sürecek olan ziyaretin amaçları şunlar: haksız bir biçimde cezaevinde tutulmakta olan sendika yöneticilerini ziyaret etmek; ITF üyesi sekiz Türkiyeli sendika ve bir dernekle görüşmek ve bilgi toplamak; İstanbul'da DHL Express önünde direniş eylemlerini sürdürmekte olan TÜMTİS sendikası üyelerini ziyaret etmek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak.Üç kişilik ITF ekibi, ITF’in kara taşımacılığı bölüm başkanı Noel Coard, ITF’in kampanyalar direktörü Liz Blackshaw ve ITF’in kara taşımacılığı bölümü kıdemli bölüm yardımcısı Deniz Akdoğan’dan oluşuyor.ITF Başkanı Paddy Crumlin şunları söyledi: “Bu, son yıllarda Türkiye'yi ziyaret etmiş olan bir dizi ITF delegasyonunun en sonuncusu. Bu delegasyonlar, Türkiye’de sendikacıların içinde bulundukları durumu araştırdı, haksız yere hapsedilen meslektaşlarımıza yardım ve destek sağladı ve hükümeti, örgütlenme özgürlüğü de dâhil olmak üzere, temel işçi haklarına saygı gösterme konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna etmeye çalıştı. "Crumlin sözlerini şu şekilde sona erdirdi: “Türk hükümeti bizim konunun peşini bırakmadığımızın farkında. Türkiyeli üyelerimiz adına uluslararası forumlarda hükümete sorumluluklarını hatırlatmaya devam ediyoruz. Bu heyet, hükümete bir kez daha diyalog içine girmeyi önerecek – ancak bunu yaparken, yasal faaliyetleri nedeniyle baskıya maruz kalan ve mağdur edilen tüm bu insanlar için adalet ve hukukun gerekli olduğu tezimizden geri adım atmayacağız.”Önümüzdeki günlerde, heyetin ziyareti sırasında sağlanmış olan gelişmelerle ilgili bir başka basın açıklaması yapılacaktır.