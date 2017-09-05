05/09/2017 17:17


Altın fiyatlarında son durum 5 Eylül 2017

altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç lira? Altın fiyatlarında son durum haberimizde

Kapalıçarşı'da gram altın 147,14 liradan alınırken, 147,21 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 235,49 liradan alınırken 241,38 liradan satılıyor. Yarım altın da 470,98'den alınırken 482,75 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 965,40 liradan alınıp 979,99 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 931,65 liradan alınırken 961,50 liradan satılıyor


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