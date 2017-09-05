Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve doğalgaz aramalarının kararlılıkla devam ettiğini söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Shell'in Mısır'daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri üzerinden İsrail açıkları ve Afrodit sahasındaki doğu Akdeniz gazını taşıma görüşmelerine ilişkin, "Söz konusu kaynakların KKTC üzerinden TP'nin de çözüm ortaklığıyla Ceyhan'a nakledilmesi ve o şekilde AB'ye ulaştırılması çok daha uygun, ekonomik ve ticari sevk koşulları sağlar. " dedi.Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynak aramalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atun, Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve doğalgaz aramalarının kararlılıkla devam ettiğini söyledi.Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında sismik araştırmalarını tamamladığını belirten Atun, verilerin analizi sürecine başlandığını ve Güzelyurt bölgesinin de taranmasına geçildiğini aktardı.Atun, Shell'in İsrail açıklarında ve Afrodit yatağındaki doğalgaz kaynaklarını Mısır'ın LNG tesisleri üzerinden alma planlarının ekonomik olmadığını aktararak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yaptıkları son ziyarette, hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC'nin kaynakların aranmasındaki kararlılığına vurgu yaptıklarını hatırlattı.Atun, 2011 yılında Türkiye Petrolleri AŞ'ye (TP) araştırma, sondaj yapma ve doğal kaynağın ticaretini değerlendirme yetkisi verilmesinin ardından, bu süreçte net bir irade ortaya konulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yapılan son ziyarette, hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC'nin kaynakların aranmasındaki kararlılığına dikkat çekildi. Haliyle bizim kendi denizlerimizde sizin ifade ettiğiniz noktayla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Ceyhan bölgesi, dünyanın özellikle bu coğrafyanın en temel en yüksek ölçekteki enerji terminallerinden biri haline gelmiştir. Avrupa'ya, Kafkaslar'a, Orta Doğu'ya bağlantıları olan geniş hatlarıyla Ceyhan önemli bir merkez konumundadır. Bizim kendi sularımızda kendi sondajımızı yapmamızla beraber Ceyhan daha da öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Shell'in Mısır'daki LNG terminalleri üzerinden doğu Akdeniz gazını taşıma görüşmelerine rağmen, söz konusu kaynakların KKTC üzerinden TP'nin de çözüm ortaklığıyla Ceyhan'a nakledilmesi ve o şekilde AB'ye ulaştırılması çok daha uygun, ekonomik ve ticari sevk koşulları sağlar."