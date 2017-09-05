Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı

Bu verilere gore tüketici fiyatları yüzde 9,66, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,05 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,52, Yİ-ÜFE 0,85 artış gösterdi.TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 9,52, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,34 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 0,15 artacağını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük eksi 0,15 ve en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer almıştı.Öte yandan, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,15) göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,27'ye yükseleceği hesaplanmıştı.