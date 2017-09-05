05/09/2017 10:24


Benzine ve Motorine zam bu gece yarısı geliyor

benzin ve motorin

PÜİS tarafından yapılan bilgilendirmeye göre benzine ve motorine bu gece yarısından itibaren 7 kuruşluk zam yapılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinin litre fiyatında artış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış bekleniyor" denildi.

YENİ FİYATLAR NE OLDU

Zam ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,20 TL'den 5, 27 TL'ye, Ankara'da 5,25 TL'den 5,32 TL'ye, İzmir'de 5,22 TL'den 5,29 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 4,52 TL'den 4,59 TL'ye, Ankara'da 4,57 TL'den 4,64 TL'ye, İzmir'de ise 4,56 TL'den 4,63 TL'ye çıkması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları ilçelere ve akaryakıt firmalarına göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.

BRENT PETROL 52 DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı ABD'deki sel felaketinin etkisiyle 52 dolar seviyesinde hareket ediyor. ABD'de yaşanan doğal afet nedeniyle bazı petrol üreticileri üretime ara vermek zorunda kalmıştı.


seda sayan mehmet ali
Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti
necdet siaslı
PKK, PYD tek ortağımız
sunat atun
Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil
turker erturk
Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi
grip aşısı
Grip aşısının çok önemli faydası ortaya çıktı
İlgili Haberler
sunat atun

Sunat Atun, Akdeniz gazında Mısır alternatifi ekonomik değil

enflasyon

Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu

balıkçılar

Balıkçılar av sezonunu açtı

Instagram

Instagram'da paylaşım ekonomisi rekora koşuyor

Son Dakika Haberleri
seda sayan mehmet ali

Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti

necdet siaslı

PKK, PYD tek ortağımız

turker erturk

Sabancı üniversitesi ihanet içinde mi

grip aşısı

Grip aşısının çok önemli faydası ortaya çıktı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam