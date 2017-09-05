Benzine ve Motorine zam bu gece yarısı geliyor

PÜİS tarafından yapılan bilgilendirmeye göre benzine ve motorine bu gece yarısından itibaren 7 kuruşluk zam yapılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinin litre fiyatında artış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış bekleniyor" denildi.

YENİ FİYATLAR NE OLDU

Zam ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,20 TL'den 5, 27 TL'ye, Ankara'da 5,25 TL'den 5,32 TL'ye, İzmir'de 5,22 TL'den 5,29 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 4,52 TL'den 4,59 TL'ye, Ankara'da 4,57 TL'den 4,64 TL'ye, İzmir'de ise 4,56 TL'den 4,63 TL'ye çıkması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları ilçelere ve akaryakıt firmalarına göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.

BRENT PETROL 52 DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı ABD'deki sel felaketinin etkisiyle 52 dolar seviyesinde hareket ediyor. ABD'de yaşanan doğal afet nedeniyle bazı petrol üreticileri üretime ara vermek zorunda kalmıştı.