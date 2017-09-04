04/09/2017 09:41


Balıkçılar av sezonunu açtı

balıkçılar

Balık avı yasağının sona ermesiyle birlikte İstanbul'daki balıkçılar 'vira bismillah' diyerek Karadeniz açıklarına doğru yol aldı

Av mevsimine Kurban Bayramı tatili ve lodos havanın etkili olması nedeniyle geç başlayan balıkçılar, Beykoz’da bulunan Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi’nde son hazırlıklarını yaptıktan sonra, "vira bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı.Poyrazköy Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Burhan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu anda havaların sıcak gitmesinden dolayı, avcılığın ne derece olacağıyla ilgili yorum yapamıyoruz." dedi.Balıkçıların bir kısmının denize açıldığını fakat palamutta istenilen verimin alınamadığını belirten Toker, "Diğer balıklarda oluyor, piyasalar düşük. Kurban bayramında et bol ve 4 gün bütün balıkhaneler de kapalı olduğu için tutulan balıklar çok düşük fiyatla satılıyor. Bu masrafın altından bu fiyatlarla kalkamıyoruz." diye konuştu. Eylül ayının 15'inden sonra istavrit ve hamsi, Ekim ayında da çinekop ve lüfer bereketi beklediklerine işaret eden Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palamut beklendiği gibi olmayabilir. O da bir hafta sonra netlik kazanacaktır. Sektörümüzün sıkıntılar çok üstelik bizi sahiplenen de yok. Ne kadar kültür balıkçılığı varsa onlara teşvik var ama gırgır balıkçılığına böyle bir teşvik yok. Biz kendi gayretlerimizle, Türkiye'de insanlara balık tutmaya gayret ediyoruz. Gerekli olduklarında da ihraç edebiliyoruz."

Karadeniz'i ilk tercih olarak belirleyen balıkçılar bahar aylarında ise Marmara Denizi'nde avlanıyor


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