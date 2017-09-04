04/09/2017 09:31


Instagram'da paylaşım ekonomisi rekora koşuyor

Instagram

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan ünlü isimlerin veya fenomenlerin yaptığı paylaşımlar büyük bir ekonomiye dönüşürken bu "paylaşım ekonomisinin" büyüklüğünün yıl sonunda 1 milyar dolara çıkması bekleniyor

Sosyal medyanın bilinen isimlerinin, sahip oldukları hesaplar aracılığıyla, herhangi bir ürün veya servis ile ilgili hedef tüketici grubunu etkileme ve satın almaya yönlendirmeye yönelik olarak düzenledikleri tanıtım ve pazarlama aktiviteleri olan "influencer marketing" yani "hatırlı pazarlama" dünyada artık büyük bir endüstriye dönüştü.

Fenomen pazarlama ve video içerik alanında influencer marketing odaklı faaliyet gösteren CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Instagram'ın 2010'da ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren hızlı yükselen sosyal bir ağ olduğunu anımsattı.

Bu sosyal ağın özellikle 2012 yılında Android versiyonun yayınlanması ve sonrasında gelen Facebook yatırımı ile birlikte, hızla artan kullanıcı sayısına ulaştığını dile getiren Çelikkaya, "Bu süreçten sonra yani 2012 yılı itibariyle sponsorlu marka paylaşımları Instagram'da yaygınlaşmaya başlandı. Instagram'ın geliştirildiği ve ilk yayınlandığı ülke olan Amerika, elbette uygulamanın kullanımı nedeniyle influencer marketing yatırımlarının da yapıldığı ilk ülke oldu diyebiliriz." İfadelerini kullandı.

Çelikkaya, sadece Instagram'da sponsorlu influencer marketing pazarının büyüklüğünün 2017 yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolar olmasının beklendiğine işaret ederek, "Diğer tüm sosyal ağlarda ki influencer marketing harcamalarının 2020 yılına kadar yaklaşık 5 milyar doların üzerinde olması öngörülüyor. Instagram'da 2017 yılı için beklenen pazar büyüklüğü büyük oranda ABD ve Avrupa ülkelerinden gelmekte. Diğer ülkeler daha geriden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Instagram'ın influencer marketingde kullanılan mecralardan sadece bir tanesi olduğuna işaret eden Çelikkaya, "Aynı zamanda videonun yükselişi ile birlikte Youtube da markalar tarafından çok tercih edilen bir yöntem haline geldi. Özellikle Youtube'a eklenen 'canlı yayın' gibi yeni özellikler ile Youtube kanalları kendi başlarına adeta ulusal kanallar kadar erişim elde edebilir hale geldi. Üstelik yapılan bu kampanyalar, TV bütçelerinin neredeyse onda bir fiyatında ve çok daha etkili. Çünkü tamamen ölçümlenebilmekte." ifadelerini kullandı.


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