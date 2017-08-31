31/08/2017 19:05


Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 31 Ağustos

altın fiyatları

31 Ağustos altın fiyatları, çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu_ İşte cevabı

Çeyrek altın ise 231,66 liradan alınırken 237,45 liradan satılıyor. Yarım altın da 463,32'den alınırken 474,90 liradan satılıyor. İstanbul ticaretinin kalbi Kapalıçarşı’da yarım altın 480,34 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altın 979 lira bandında işleme alınıyor.Ziynet altın ise 1031,34 liradan alıcısını buluyor.


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 Yazarlarımız
MUSTAFA ÖZ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.   Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılarki   Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden   Güzel ve rahat günlere inanıyordu.   Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ...

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