31/08/2017 19:05
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 31 Ağustos
31 Ağustos altın fiyatları, çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu_ İşte cevabı
Çeyrek altın ise 231,66 liradan alınırken 237,45 liradan satılıyor. Yarım altın da 463,32'den alınırken 474,90 liradan satılıyor. İstanbul ticaretinin kalbi Kapalıçarşı’da yarım altın 480,34 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altın 979 lira bandında işleme alınıyor.Ziynet altın ise 1031,34 liradan alıcısını buluyor.