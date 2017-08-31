31/08/2017 11:56


Moody’s açıkladı, Türkiye'nin büyüme tahmini yükseldi

Moody’s

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6'dan 3,7'ye yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşunun "Küresel Makro Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Türkiye ekonomisi, 2016 yılının son çeyreğinde büyümenin yeniden artmasını takiben 2017 yılının ilk yarısında iyileşmesini sürdürdü. Bunun sonucunda Türkiye için bu yıl büyüme tahminimizi yüzde 2,6’dan yüzde 3,7’ye yükselttik. 2018’de ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.Türkiye ekonomisinin beklenenden daha yüksek büyüme kaydetmesine gerekçe olarak Rusya ve İsrail’den gelen turist sayısının artışı, vergi indirimleri ve kredi teminatı gibi teşviklerin uygulanması, fiyat rekabeti çerçevesinde Avrupa Birliği’ne olan ihracatın artması gösterildi.

Raporda ayrıca nisan ayındaki referandumun ardından yerel gerilimlerin kısmen azaldığı, geçen yıl ve bu yılın başında görülen sert değer kayıplarının ardından Türk Lirası'nın ise büyük oranda istikrar kazandığı vurgulandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde özel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğine kıyasla yıllık bazda yüzde 5,7’den 5,1’e doğru bir gerilemenin olduğu belirtildi.Raporda G20 ekonomilerinin ortalama büyümesinin geçen sene kaydedilen yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildiRapora ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Genel Direktör Yardımcısı Elena Duggar, “Küresel ekonomi güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Şaşırtıcı şekilde gelen güçlü veriler Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme verilerini yukarı yönlü olarak revize etmemize neden oldu. Bu ülkelerde büyümenin 2018’de de sürdürüleceğine ilişkin net işaretler mevcut.” ifadelerini kullandı.


Asım’ın Nesli İSTİKLAL
Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak
isveç bıçaklı saldırı
İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı
dua okumak
Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir
kurban bayramı namazı
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur
Kurban Bayramı
Kurban Bayramı namaz saatleri il il
İlgili Haberler
SGK prim borcu

SGK prim ödemeleri için son gün ne zaman

kazim arslan

Kazım Arslan, sadaka gibi zam olmaz

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 23 Ağustos

motorin fiyatı

Motorinin litre fiyatında indirim yapıldı

Son Dakika Haberleri
Asım’ın Nesli İSTİKLAL

Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak

isveç bıçaklı saldırı

İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı

dua okumak

Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir

kurban bayramı namazı

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarım ülkesiyiz ama

Sivas’ta 4.Tarım Fuarı açıldı. Fuara katılan arasında yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada Sivas’ın tarım ve hayvancılıkta çok önemli ...

Devam