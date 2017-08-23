Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 23 Ağustos

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Gram altının satış fiyatı ne oldu? Yarım ve Cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde

144,54 liradan alınan gram altın, 144,59 liradan, 231,26 liradan alınan Çeyrek altın 236,40 liradan, 461,08 liradan alınan Yarım altın 472,81 liradan, 959 liradan alınan Cumhuriyet altını ise 969 liradan, 925,04 liradan alınan Tam Ziynet altını, 942,72 liradan satılıyor.