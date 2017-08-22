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Motorinin litre fiyatında indirim yapıldı

motorin fiyatı

Motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapıldı

Ankara'da litresi ortalama 4,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,55'ten 4,48 liraya, İzmir'de 4,58'ten 4,51 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Benzin ve motorinin litre fiyatına en son 1 Ağustos'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.


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