Hükümet ve sendikalar zam oranı konusunda uzlaşma sağladı

Günlerdir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin zam oranıyla ilgili nihayet uzlaşmaya varıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zamları şöyle açıkladı: 2018'in ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3,5; 2019'un ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 5.

Varılan anlaşmaya göre bu dönemlerde enflasyonun zam oranından yüksek çıkması durumunda devlet memurlara enflasyon farkı ödeyecek.

Bakanlığın Salı gününün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, gün içinde toplu sözleşmenin imza töreni düzenleneceği de duyuruldu.

Kamu görevlilerini temsil eden sendika heyetleri ile kamu işveren heyeti bir süredir memur maaşlarındaki yıllık zam oranlarını müzakere ediyordu.

Sendikaların hedefleri daha yüksekti

Memur Sen pazarlığa başlarken hükümete en düşüğü yıllık yüzde 16,6, iki yıllık toplamda yüzde 38,5 zam öngören üç ayrı alternatif sunmuş, 2019 sonunda en düşük memur maaşının 3 bin 300 TL civarına çekilmesini talep etmişti.

Kamu Sen 2018 için yüzde 10+10 zam ve yüzde 3 ekonomik büyüme payı, 2019 için ise yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 ekonomik büyüme payı talep ediyordu.

KESK ise bir zam oranı açıklamayarak "Memur maaşları en az 3 bin 450 liraya çıkarılmalı" demiş ve "Kira yardımı aylık 427, aile ve eş yardımı aylık 350, çocuk yardımı 350 lira olmalı" talebinde bulunmuştu.