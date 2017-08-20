İngiltere merkezli bankalar üzerinden kara para aklamanın son derece kolay olduğunu öne süren Saviano, “Meksika eğer uyuşturucu ticaretinin bedeniyse, Londra kafasıdır.

Avrupa-Dünyanın yolsuzluk seviyesi en yüksek yeri İngiltere. Dünyaca ünlü İtalyan yazar ve araştırmacı Roberto Saviano ise geçen yıl mayıs ayında Londra’da katıldığı bir panelde Londra’nın dünyanın kara para aklama merkezi olduğunu belirterek, “Eğer size dünyanın yolsuzluk seviyesi yüksek yeri neresi diye sorsam, bana Yunanistan, Nijerya ya da İtalya’nın güneyi dersiniz. Fakat bence İngiltere. Yolsuzluk bürokrasi, polis ve politika içerisinde değil. Yolsuzluğun olduğu yer sermayenin başkenti. Londra’da sermayeye sahip olanların yüzde 99’unun yönetim merkezleri offshore." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere merkezli bankalar üzerinden kara para aklamanın son derece kolay olduğunu öne süren Saviano, “Meksika eğer uyuşturucu ticaretinin bedeniyse, Londra kafasıdır. Birleşmiş Milletler’in Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi’nden Antonio Maria Costa Avrupalı ve ABD merkezli bankaların nasıl kara para akladığını ortaya koydu. Fakat kimsenin önemsediği yok.” şeklinde konuşmuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise henüz göreve gelmeden önce Londra’nın son yıllarda küresel kara para aklama faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini vurgulayara"Dünyanın yolsuzluk seviyesi en yüksek yeri İngiltere"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han

Dünyaca ünlü İtalyan yazar ve araştırmacı Roberto Saviano ise geçen yıl mayıs ayında Londra’da katıldığı bir panelde Londra’nın dünyanın kara para aklama merkezi olduğunu belirterek, “Eğer size dünyanın yolsuzluk seviyesi yüksek yeri neresi diye sorsam, bana Yunanistan, Nijerya ya da İtalya’nın güneyi dersiniz. Fakat bence İngiltere. Yolsuzluk bürokrasi, polis ve politika içerisinde değil. Yolsuzluğun olduğu yer sermayenin başkenti. Londra’da sermayeye sahip olanların yüzde 99’unun yönetim merkezleri offshore." ifadelerini kullanmıştı.