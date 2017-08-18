Ana Sayfa | EKONOMİ 18/08/2017 18:39

Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın kaç lira 18 Ağustos 2017

altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum haberimizde

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira oldu.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ece Çelik’in yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Deveci hakkında ’tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ çıkartıldı. Gözaltına alınan Deveci, adliyeye götürüldü.İstanbul Kapalıçarşı'da 147 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,20 liradan, 969 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 985 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138 liradan, 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 965 liradan, 473 liradan alınan Yarım Ziynet 483 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Atlasglobal

Atlasglobal 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuyor

Atlasglobal’in İngiltere Müdürü Yusuf İlkan TEKER, Londra Stansted Havalimanı’na İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan haftanın her günü karşılıklı olarak seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. dedi. Atlasglobal'i anlattı.

bayram tatili

10 günlük tatil kararı otelcinin yüzünü güldürdü

Bakanlar Kurulunda alınan kararla Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı. Bunun üzerine Fethiye'deki otellerde rezervasyonlar bir anda tavan yaptı

büyükanneye maaş

Büyükanneye maaş kararı için geri sayım başladı

Büyükanneye maaş projesi için alınacak karar herkes tarafından merakla bekleniyor