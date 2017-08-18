Altın fiyatlarında son durum çeyrek altın kaç lira 18 Ağustos 2017

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira oldu.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ece Çelik’in yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Deveci hakkında ’tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ çıkartıldı. Gözaltına alınan Deveci, adliyeye götürüldü.İstanbul Kapalıçarşı'da 147 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,20 liradan, 969 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 985 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138 liradan, 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 965 liradan, 473 liradan alınan Yarım Ziynet 483 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.