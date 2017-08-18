Atlasglobal 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuyor

Atlasglobal’in İngiltere Müdürü Yusuf İlkan TEKER, Londra Stansted Havalimanı’na İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan haftanın her günü karşılıklı olarak seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. dedi. Atlasglobal'i anlattı.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA- Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu, Rusya, Avrupa ve Asya’yı kapsayan tarifeli bir uçuş ağı bulunanan Atlasglobal’in İngiltere Müdürü Yusuf İlkan TEKER ile konuştuk. Atlasglobal’in kısaca hikayesinden bahseder misiniz? Ne kadar süredir faaliyet gösteriyorsunuz?

Atlasjet Havacılık A.Ş. olarak ilk uçuşumuzu 2001 yılı Haziran ayında gerçekleştirdik. 2015 yılında kurumsal kimliğimizde girdiğimiz yenilenme süreci kapsamında yolumuza Atlasglobal adı ile devam ediyoruz.

*Şirketin cirosu, çalışan sayısı, filo büyüklüğü, faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

2001 yılında 2 uçak ile başladığımız operasyonlarımıza bugün A321, A320, A319’lardan oluşan global filomuzdaki 26 uçak ile devam ediyoruz. Atlasglobal ailesinde bugün yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam ediyoruz.

Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu, Rusya, Avrupa ve Asya’yı kapsayan tarifeli bir uçuş ağımız bulunuyor. Uçuşlarımızda sunduğumuz Atlasglobal EkonomiPlus, Business Class ve Flying Chef uygulamalarıyla dünyadaki özel havayollarının standartlarının üstünde bir hizmet sunmak hedefiyle ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Avrupa, Ortadoğu ve Asya’ya Atlasglobal ayrıcalıklarıyla uçmanın tam zamanı! VIDEO

Atlasglobal olarak yurtdışında büyüme ve Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında köprü oluşturma vizyonumuz çerçevesinde 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren bir havayolu olduk. Hedefimiz, “Atlasglobal Partners” adı altında birçok ülkeyi kapsayan yeni havayolu şirketleri kurarak, stratejik bölgelerin yerel havayolu olmak. Öncelikle yakın coğrafyamızda, ardından daha uzaklarda yerel iş birliklerine imza atarak Türkiye’de havacılık sektöründe edindiğimiz tecrübeyi yurt dışında ihtiyacı bulunan noktalara taşıyarak hizmet ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Bu projenin temelleri Kuzey Irak’ta ve Ukrayna’da kurduğumuz yerel havayolu şirketleri ile atıldı.

*2017 yılı ilk yarısı Atlasglobal için nasıl geçti?

2017 yılına yüzde 35 büyüme hedefi ile başladık. Yılın ilk yarısında yurt dışı kapasite oranımızı yüzde 34, yurt içi kapasitemizi ise yüzde 20 artırdık. Atlasglobal olarak toplam yolcu sayımızda yüzde 36 oranında artış kaydederken, transit yolcu sayımız da ise yüzde 97 artış gerçekleştirdik.

2017 yılında rotamızı Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’ye çevirdik. Son olarak Eylül ayında Moskova uçuşlarımıza başlayacağız. Bunların dışında Air France ve Air Serbia ile ortak uçuş anlaşmaları yaptık. Air France ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde Istanbul’dan Paris’e olan günlük uçuş sayımızı 3’e çıkardık aynı zamanda uçuş ağımıza Paris aktarmalı 11 yeni hat ekledik. Air Serbia ile yaptığımız anlaşmamız kapsamında Belgrad uçuşlarımıza başladık. Önümüzdeki dönemde yeni codeshare anlaşmalarımız ile Avrupa’daki büyümemizi sürdüreceğiz. Bunların dışında Haziran ayında İstanbul – Saraybosna, İstanbul – Beyrut ve Adana – Beyrut tarifeli uçuşlarımızı başlattık. Ortadoğu ve Balkanlar’daki büyümemiz hız kesmeden devam ediyor.

Atlasglobal’in İngiltere Müdürü Yusuf İlkan TEKER

*Biraz da İngiltere uçuşlarınızdan bahsedelim haftada kaç gün seferleriniz var?

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Londra Stansted Havalimanı’na haftanın her günü karşılıklı olarak seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. İstanbul’dan 10:25’te kalkan uçağımız 12:30’ta Londra’da olurken, Londra’dan 13:35’te kalkan uçağımız 19:30’da İstanbul’da oluyor. Londra’dan gelen yolcularımız İstanbul üzerinden aktarmalı olarak yurt içinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Gaziantep, Konya ve Adana; yurt dışında ise Bağdat, Erbil, Süleymaniye, KTTC (Ercan), Erivan, Tahran, Kuveyt, Mikonos, Krasnodar, Samara, Mahaçkale, Çimkent, Aktau, Astana, Tiflis’e uçabiliyor.

Yusuf İlkan TEKER (01.07.1982)

1 Temmuz 1982’ de İstanbul’ da doğdu. Marmara Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünde okurken aynı zamanda ETSTUR’ da turist rehberliği yapmaya başladı. Üniversite eğitiminin ardından Atlasglobal ailesine katıldı. Uzun yıllar Gelir Yönetimi Uzmanı olarak havacılık konusunda kendisini geliştirdikten sonra İran Bölge Müdürlüğü, Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Mayıs 2017’ den itibaren kariyerine Atlasglobal İngiltere Müdürü olarak devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.