10 günlük tatil kararı otelcinin yüzünü güldürdü

Bakanlar Kurulunda alınan kararla Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı. Bunun üzerine Fethiye'deki otellerde rezervasyonlar bir anda tavan yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kurban Bayramı'nda yerli turistlerin akınına uğrayacak.Ağustos ayında otellerin yüzde doksanının dolu olduğu Fethiye’de, Kurban Bayramı'na 15 gün kala rezervasyonlarda ciddi anlamda artış yaşandığını belirten Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, tatil için Fethiye’ye gelmek isteyenlerin bir an önce rezervasyonları yaptırmaları gerektiğini söyledi.

“Kurban Bayramı'nda bölgedeki tüm otellerin doluluk yaşanacağını, şu anda bile bölgedeki oteller yüzde 90 dolu. Özellikle 2017 yazı Fethiye için yerli pazarda çok ciddi manada artışımız var. Türk müşterilerimiz çok ciddi anlamda tatil için Fethiye’yi tercih etti. Çok güzel bir yaz dönemi geçiriyoruz. Önümüzdeki Kurban Bayramı döneminde de çok az bir yerimizin kaldığını duyuyorum. Özellikle 10 günlük tatil kararının alınmasından itibaren dün akşamdan bu yana rezervasyonlarda çok ciddi bir artış var. Fethiye bölgesine tatile gelmek isteyen tüm misafirlerimizin bir an önce kararlarını verip, rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Bayram tatilin uzaması turizmcileri sevindirdi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Bakanlar Kurulunun bugün aldığı Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması kararının turizm sektörünü çok memnun ettiğini bildirdi.

Ayık, Kurban Bayramı dolayısıyla sahil bandında yaklaşık 500 bin kişinin tatil yapacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Profesyonel Otelciler Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ da "Sektörümüzün hasretle beklediği bir karardı. 2 yıldır değişik sebeplerle turizm sektörü ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bayram tatilinin uzaması turizm sektörünün moral ve motivasyonu açısından çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet