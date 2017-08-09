Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 9 Ağustos

Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 144,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,70 liradan, 952 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 968 liradan, 131,70 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,70 liradan, 930 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 949 liradan, 465 liradan alınan Yarım Ziynet 475 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor.