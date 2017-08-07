Ana Sayfa | EKONOMİ 07/08/2017 10:51

Flaş, Rusya pazarında Türk domatesi kabul edilmeyecek

domates

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkachev tarafından yapılan açıklamaya göre Türk domatesi Rusya pazarında bundan böyle yer almayacak

Türkiye ile Rusya arasında yürütülen görüşmelerde bir çok ürünün satışa ile ilgili sorunlar çözülmüştü. Ancak Rus tarafı, üreticilerinin domates üretimi için yatırım yaptıklarını bu nedenle bir süre Türkiye'den domates alımı yapmayacaklarını açıklamıştı.Türkiye'nin Rusya'ya satışını yaptığı ürünler arasında önemli bir yer tutan domatesin bu ülkeye ihracatının yeniden başlaması için yoğun görüşmeler sürdürülmüştü.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Euro

Euro tarihi rekor kırdı

Küresel piyasalarda lira karşısında yükselişini sürdüren Euro günün ilk işlemlerinde 4.2003 lirayı gördü

memur zam

Kamu görevlisi ve memur maaşına zam oranı için kritik tarih

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına önümüzdeki iki yılda yapılacak zam oranının belirleneceği görüşme süreci bugün itibariyle başladı. Hükümet sendikalara önerisini 14 Ağustos'ta iletecek

rus turist

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

Turizm Bakanlığı tarafından elde edilen verilere göre Haziran ayında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 1573 arttı