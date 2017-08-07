Flaş, Rusya pazarında Türk domatesi kabul edilmeyecek

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkachev tarafından yapılan açıklamaya göre Türk domatesi Rusya pazarında bundan böyle yer almayacak

Türkiye ile Rusya arasında yürütülen görüşmelerde bir çok ürünün satışa ile ilgili sorunlar çözülmüştü. Ancak Rus tarafı, üreticilerinin domates üretimi için yatırım yaptıklarını bu nedenle bir süre Türkiye'den domates alımı yapmayacaklarını açıklamıştı.Türkiye'nin Rusya'ya satışını yaptığı ürünler arasında önemli bir yer tutan domatesin bu ülkeye ihracatının yeniden başlaması için yoğun görüşmeler sürdürülmüştü.