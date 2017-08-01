Kamu görevlisi ve memur maaşına zam oranı için kritik tarih

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına önümüzdeki iki yılda yapılacak zam oranının belirleneceği görüşme süreci bugün itibariyle başladı. Hükümet sendikalara önerisini 14 Ağustos'ta iletecek

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019’da yapılacak zam oranının belirleneceği toplu görüşme süreci bugün başladı.

İlk günkü görüşmelerde üç sendika hükümete zam önerilerini iletirken, Hükümet adına açıklama yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur sendikalarına karşı tekliflerini 14 Ağustos’ta sunacaklarını açıkladı.

MEMUR-SEN’DEN 3 ALTERNATİFLİ TEKLİF

Toplu görüşmelerin bugün yapılan ilk toplantısında, 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen üç alternatifli bir teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019’un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifleriyle ilgili olarak, “Bu saatten sonrası tekliflerin komisyonda tasnif edilmesi ve tekrar masada uzlaşılabilecek başlıklar üzerinde mutabakatın sağlanması. Değişik hizmet kollarında 750 teklif sunduk” diye konuştu.

KAMU-SEN VE KESK’İN ÖNERİLERİ

Türkiye Kamu-Sen, 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam ile 2019’da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8’lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3.450 liraya çıkarılmasını istiyor.

HÜKÜMETİN KARŞI TEKLİFİ 14 AĞUSTOS’TA

Bütün bu önerilere hükümetin karşı öneride bulunmasıyla zam pazarlıkları başlamış olacak.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ilk tur görüşmeler sonrası yaptığı değerlendirmede, “21 günlük çalışma takvimimizi belirledik. Tüm söylenenleri not aldık. Bunun sonunda 10-11 ağustos tarihinde heyetler olarak müzakerelerimizi yapacağız Kamu işveren heyeti olarak da 14 Ağustos'ta teklifimizi (sendikalara) sunacağız” dedi.

Sarıeroğlu şöyle devam etti:

“Amacımız yasal süre olan 21 günde hakeme (Uzlaştırma komisyonu) gitmeden toplu görüşme sürecini sonlandırmak. Çalışma usülümüze göre alt komisyonda teklifler değerlendiriliyor. Bu işin esası müzakere.”

Hükümet ve memur sendikalarının yürüteceği toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi 1.9 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

UZLAŞTIRMA KURULU DEVREYE GİREBİLİR

Ağustos ayı boyunca sürece kamu görevlileri toplu görüşme sürecinde uzlaşma sağlanamazsa, taraflar Uzlaştırma Kurulu’na başvuracak. 2010 yılına kadar Uzlaştırma Kurulu kararları hükümet açısından bağlayıcı değildi. Ancak o yıl yapılan anayasa değişikliği ile Uzlaştırma Kurulu kararına uymak taraflar açısından zorunlu hale getirildi.

Uzlaştırma Kurulu’nun üye ağırlığını ise hükümet belirliyor.

Uzlaştırma Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun yüksek yargı organı üyeleri arasından seçeceği bir üye, Çalışma Bakanı’nın belirleyeceği 4 üye, sendikalar tarafından seçilecek 4 üye ve sendikalar tarafından belirlenecek 7 üye arasından hükümetin belirleyeceği bir üyenin yanısıra, Bakanlar Kurulu’nun akademisyenler arasından seçeceği bir üyeden oluşuyor.

Hükümet geçtiğimiz ayın başında kamu işçileriyle 2017-2018 zammı için uzlaşmış, işçilere bu yıl için yüzde 7.5+5 zam verilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: REUTERS