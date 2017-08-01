Ana Sayfa | EKONOMİ 01/08/2017 13:37

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

rus turist

Turizm Bakanlığı tarafından elde edilen verilere göre Haziran ayında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 1573 arttı

Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısı Haziran ayında yüzde 43 oranında artış gösterdi. Tam 3.49 milyon kişi yurt dışından Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 14 artışla 12.25 milyon kişi oldu

Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da yüzde 1,573 artışla 763,727 oldu. Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 820.5 artışla 1.69 milyon oldu.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
benzin ve motorin

PÜİS açıkladı benzin ve motorine 11 kuruşluk zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorinin litresinde 11 kuruş zam yapılacak. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olaak

ingiliz turist

Guardian yazıyor 'İngilizler için Türkiye yeniden cazip bir seçeneğe dönüştü'

Guardian gazetesinde yer alan habere göre Thomas Cook tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin İngilizler için yeniden cazip bir seçeneğe dönüştüğü yazıyor

binali yıldırım

Başbakan Yıldırım Alman şirket yöneticileriyle bir araya gelecek

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim sürerken Başbakan Yıldırım bugün Alman şirketlerin yöneticileriyle buluşacak