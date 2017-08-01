Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış

Turizm Bakanlığı tarafından elde edilen verilere göre Haziran ayında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 1573 arttı

Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısı Haziran ayında yüzde 43 oranında artış gösterdi. Tam 3.49 milyon kişi yurt dışından Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 14 artışla 12.25 milyon kişi oldu

Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da yüzde 1,573 artışla 763,727 oldu. Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 820.5 artışla 1.69 milyon oldu.