Ana Sayfa | EKONOMİ 28/07/2017 08:26

Guardian yazıyor 'İngilizler için Türkiye yeniden cazip bir seçeneğe dönüştü'

ingiliz turist

Guardian gazetesinde yer alan habere göre Thomas Cook tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin İngilizler için yeniden cazip bir seçeneğe dönüştüğü yazıyor

Guardian'ın bugünkü sayısındaki Nick Fletcher imzalı haberin başlığı, "Türkiye ve Yunanistan, Thomas Cook'un yaz satışlarını canlandırdı". Thomas Cook'tan yapılan açıklamaya göre bu yıl şirket üzerinden Türkiye'deki tatil beldelerine yapılan yaz rezervasyonlarının oranı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 11 arttı. Aynı oran Yunanistan için ise yüzde 22.Seyahat şirketinin yönetim kurulu başkanı Peter Fankhauser, Türkiye'nin özellikle ödenilen ücrete kıyasla çok iyi hizmet verilen bir ülke olduğunu söylemişti.

'Darbe girişimi sonrası turist sayısı azalmıştı'

Guardian'daki haberde ise geçen yılki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'ye giden İngiliz turistlerin sayısının azaldığı belirtiliyor ve Thomas Cook'un da o dönemde Türkiye'deki tatil rezervasyonlarını iptal edenlerden para almadığı hatırlatılıyor.Haberde, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim ve Almanya'nın vatandaşlarına seyahat uyarılarına karşın, Türkiye'nin İngiliz turistler için yeniden cazip bir seçenek olduğu aktarılıyor.Thomas Cook, Haziran 2015'te düzenlenen bir saldırı sonrası Tunus'a turist taşımayı durdurmuştu. Şirket bu politikasına da son vermeye hazırlanıyor.Son dönemde geliri yüzde 14 artan Thomas Cook'un yılın ilk 8 ayındaki kârının yüzde 6 artışla 326 milyon sterlin olması bekleniyor.

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