Ana Sayfa | EKONOMİ 25/07/2017 13:51

Türkiye ile Rusya arasındaki domates görüşmesinin tarihi belli oldu

domates

Türkiye’den Rusya piyasasına domates sevkiyatına ilişkin olarak iki ülke arasında görüşmeler 18 Ağustos’ta İzmir Fuarı sırasında devam edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, “Benim görüşüme göre Türk yetkililerle en yakın görüşme İzmir Fuarı’nda, 18 Ağustos’ta yapılacak. Bir heyetimiz İzmir Fuarı’na gidecek ve meslektaşlar arasında bu konu müzakere edilecek. Ancak görüşmelerin formatı konusunda konuşmak için çok erken. Şu anda sadece telefon üzerinde görüşmeler yapıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

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