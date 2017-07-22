Ana Sayfa | EKONOMİ 22/07/2017 08:11

Fitch Ratings açıkladı işte Türkiye'nin kredi notu

Fitch Ratings

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi. Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi. Öte yandan, açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. 

Açıklamada, potansiyel olarak daha yumuşak siyasi bir ortamın, turizm sektöründe erken gelen toparlanma sinyallerinin ve daha güçlü bir dış ortamın Türkiye'nin performansını destekleyeceği vurgulandı. Ayrıca, açıklamada, zayıf ekonomi ve artan finansal maliyetler nedeniyle olumsuz etkilenen bankaların direncini ispatladığının altı çizildi. 

Fitch, Türkiye'nin büyüme oranının 2017-2019 yılları arasında ortalama yüzde 4,3 olmasını öngörüyor. 

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