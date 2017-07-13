Ana Sayfa | EKONOMİ 13/07/2017 17:03

Türk Telekomun satışı ile neler oluyor, Flaş iddia

turk telekom

Bugün gelişen çeşitli görüşmeler sonucunda Türk Telekom hisseleri yabancı alıcıların görüşmeler yürütmesi ardından kazanımlarını katladı. Türk Telekomun satış ile ilgili gelişmeler şöyle.

Türk Telekom hisseleri bankaların OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışıyla ilgilenen 2 yabancı alıcı ile görüşmeler yürütmesi haberinin ardından kazanımlarını artırdı.Şu ana kadar yüzde 0.16 primle hareket eden Türk Telekom hisseleri 6.39 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 1139'da yüzde 3 civarı primle 6.38 liradan işlem görüyor.Türk Telekom'un ana ortağı Oger Telecom'a kredi veren bazı bankalar Oger'in Türk birimi OTAŞ'ın Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin olası satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom hisseleriyle yakından ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcı var. Bu gelişmeler sonucunda tüm ayrıntıları elimize ulaştıkça aktaracağız.Türk Telekomun satışı son durum Avrupa gazetede

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