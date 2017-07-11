Erdoğan, Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz hafta büyük bir fırsat kaçırıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının yapıcı yaklaşımına rağmen adadaki anlaşmazlıkların çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz." dedi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:"Tarafların tutumları böylesine açıkça ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin atmakta olduğu sorumsuzca adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz. Adaletin, hakkaniyet ve uluslararası hukukun gereği hidrokarbon kaynakların adadaki tüm taraflara ait olmasını gerektiriyor. Kıbrıs'taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde kendilerine sadece bölgede değil her yerde ve her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isteriz."(AA)

Özgürgün 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Hüseyin Özgürgün 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özgürgün mesajında “Kıbrıs Türkleri’nin 11 Temmuz 1889 tarihinde çıkardığı ilk Türkçe gazete Saded’in yayım hayatına başlamasının 128. yıldönümünde, büyük fedakarlıkla görev ifa eden Kıbrıs Türk medyasının tüm çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.