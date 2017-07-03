Antalya'ya gelen turist sayısı rekor kırdı

Antalya'da bu yıl Haziran ayında 1 milyon 500 binden fazla yabancı turist kente geldi. Geçen yılın aynı ayına göre bu oran yüzde 103 yükseldi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin son 2-3 gündür son 80 yılın en sıcak günlerini yaşadığını belirtti.Karaloğlu, nem oranın yüzde 10'lara kadar düştüğünü belirterek, "Havanın sıcak, nemin ise düşük ve ormanların ağırlıklı kızılçam olması, bölgemizin yangın riskini çok artırıyor. Alanya'daki orman yangını dün itibarıyla kontrol altına alınmıştı, şu anda soğutma çalışmaları tamamlanmak üzere ancak yangın riskimiz devam ediyor. Bugün Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangınlarımız var. Bu sıkıntılı dönemi inşallah daha az yangınla atlatabiliriz." açıklamasını yaptı.

Antalya Havalimanında yeni rekor

Antalya Havalimanının arife günü yolcu rekoru kırdığını hatırlatan Karaloğlu, 64 bin olan yolcu sayısının bugün 69 binle yeni rekor kırdığını kaydetti.Karaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen gün artmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 69 bin yolcu sayısını geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Elimizdeki veriler onu gösteriyor. Haziran ayını 1 milyon 500 bin yabancı turist sayısını geçerek tamamladık. Haziran ayı itibarıyla geçen seneye göre gelen turist sayısı yüzde 103 artış kaydetti. Bundan sonraki süreçte de bu artışın devam etmesini temenni ediyoruz. Bu yılki hedefimiz olan 10 milyon yabancı turist sayısını geçeriz diye temenni ediyoruz."