Rus ambargosuna karşı Avrupa Birliği'nden meyve desteği

Avrupa Birliği Rusya'nın meyvelere uyguladığı ambargo nedeniyle bu sektörü korumak için 70 milyon avro destek verecek. Avrupa Birliği'nden yeni ekonomik yaklaşım

Avrupa - Avrupa Birliği'nden yeni ekonomik yaklaşımAvrupa Birliği (AB), Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı ambargo nedeniyle meyve sektörünü koruyucu 70 milyon avroluk destekleme sağlama kararı aldı.AB Komisyonu, Rusya’nın Avrupa’dan meyve ithalatını yasaklaması nedeniyle bu sektörü koruyucu ilave tedbirler alındığını açıkladı.Buna göre, AB meyve üreticilerine 2018 Haziran ayına kadar 70 milyon avro destekleme sağlanacak. Bu desteklemeyle meyve sektöründeki ürün fazlasının okullara, hayır kurumlarına verilmesi veya hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılması sağlanacak.Kaynak, Belçika, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, Avusturya, Polonya ve Portekiz gibi AB üyesi ülkelerdeki, elma, armut, erik, portakal ve şeftali gibi meyvelerin üreticilerine verilecek.Moskova Yönetimi, 2014'te başlayan Ukrayna krizinde, Batılı ülkelerin ekonomik yaptırımlarına cevap olarak AB, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç'ten meyve, sebze, et, balık, süt ve süt ürünleriyle yumurta ithalatını yasaklamıştı.Rus meyve ambargosu, Avrupa Birliği meyve desteği