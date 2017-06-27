Bu habere dikkat, Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

T.C.Maliye bakalı Ağbal 30 Haziran'da son başvuru günü olan kamu yapılandırması için uyardı, Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresine Son 4 gün kaldı.

Maliye Bakanı Ağbal: "Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresi 30 Haziran'da bitiyor. Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak" açıklamasında bulundu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresinin 30 Haziran'da bittiğini belirterek, "Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak." dedi. Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7020 sayılı kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını söyledi. Buna karşın, daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşların da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait borçları için başvuruda bulunabileceklerini belirten Ağbal, "Bir daha yeniden yapılandırma kanunları olmayacak. Bu son fırsat. Kanun, öğrenciden çiftçiye, memurdan esnaf ve sanayiciye kadar çok geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan mutlaka yararlansın." diye konuştu. Vatandaşların yeniden yapılandırmaya müracaat etmelerini çok önemsediklerini dile getiren Ağbal, "Kanundan yararlanmak için son 4 gün kaldı. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak. Tüm vergi dairelerimiz de son 3 gün, yani çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 00.00’a kadar açık olacak." ifadelerini kullandı. Ağbal, müracaatların vergi dairelerine bizzat gidilerek, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası üzerinden yapılabileceğini söyledi. GİB'in internet sitesinden 30 Haziran'a kadar ister gece ister gündüz, her an başvuru yapılabileceğine dikkati çeken Ağbal, şu ana kadar başvuruların büyük kısmını internetten aldıklarını, vatandaşların bu kanalı kullanarak, işlemlerini rahatça yapabileceğini kaydetti.