Ana Sayfa | EKONOMİ 22/06/2017 16:10

KKTC turizminde 2017 Ocak Mayıs periyodunda büyük bir gelişme

KKTC turizmi, Fikri Ataoğlu,

KKTC Bakan Fikri Ataoğlu, ülke esnafının ve turizmden ekmek yiyen 41 sektörün bu vesileyle Ocak- Mayıs periyodunu çok verimli geçirdiğini belirtti.

Avrupa/KKTC-Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  2017 Ocak- Mayıs periyodunda ülke turizminde büyük bir gelişme yaşandığı bildirildi. Ocak ayı itibarı ile turizmde pozitif bir ivme yakalandığını ifade eden Bakan Fikri Ataoğlu, ülke esnafının ve turizmden ekmek yiyen 41 sektörün bu vesileyle Ocak- Mayıs periyodunu çok verimli geçirdiğini belirtti. 

“Ülkemizin yapmış olduğu turizm sektöründeki bu hamleler ve gösterdiği çıkış bizlerin çalışarak neler başarabileceğimizin somut göstergesidir” diyen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın kabuğundan sıyrılarak  güvenlik, coğrafi konum, otel standartları, hizmet kalitesi ve gayri menkul fiyatlarının özellikle Türkiye, İngiltere, İsrail, Almanya gibi ülkelerle kıyaslandığında farklı bir cazibe yarattığını  ifade etti. 

Turizm istatistiklerine bakıldığında 42 yılın en iyi sonuçlarının alındığının görüldüğünün altını çizen Ataoğlu, bu başarının tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması  yanısıra paydaşlar ve bütün çalışanların kollektif  çalışmaları sonucu alındığını ifade etti.

Başta Sağlık, Kültür, Spor olmak üzere Alternatif Turizm modellerinin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Ataoğlu, Köy Pansiyonculuğu, Eko Turizm, Yürüyüş Yollarının da geliştirmek ve ülke içi katmadeğerin artması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İstatistiklere ilgili Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel de, 2016 yılı Ocak- Mayıs döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ve otellerde konaklayanların sayısının  % 23’lük bir artış ile 238,000’den 293,000’e, Yabancı turist sayısında ise %56’lık bir artış ile 76,000’den 119,000’e yükseldiğini söyledi.

Otel gecelemelerinin ise Türkiye Cumhuriyeti’nden %20’lik bir artış ile  653,000’den 783,000’e, yabancı pazardaki otel gecelemelerinde de %98’lik bir artış ile 346,000’den 683,000’e yükseldiğini anlatan Esenyel, Mayıs ayındaki dolulukların bölgelere göre kıyaslandığında Girne %61, Gazimağusa % 80, İskele bölgesinde ise % 58 olduğunun altını çizdi. 

Geçen yıla göre otel doluluk oranlarında % 21’lik bir artışın  sağlandığının altını çizen Esenyel, yaptığımız araştırmalar neticesinde ülkemize ilgi duyan ve tekrardan gelip konaklamak isteyen turistlerin çoğaldığını ve turist profilinin de incelendiğinde otel dışına  çıkıp çarşıda  pazarda daha fazla zaman geçirdiğinin gözlemlendiğini anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

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