Rusya pazarı Türk üreticllerin yüzünü güldürdü.İklimsel etkiler nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 30 civarında bir kayıp beklenen kirazda, 25 bin tonluk ihracatla 66,4 milyon dolar gelir elde edildi. Kiraz'da Türkie pazarının yüzü gülüyor.
Avrupa Gazete-Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, iklimsel etkilere bağlı olarak geçen yıla göre rekoltesinde yüzde 30 kayıp bekledikleri kirazda Avrupa ve Rusya'ya yönelik ihracatın üreticiyi umutlandırdığını belirtti.Türkiye Kiraz üreticilerine Rusya alımları piyangosu vurdu.