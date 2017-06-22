Ana Sayfa | EKONOMİ 22/06/2017 12:58

Türkiye Kiraz üreticilerine Rusya alımları piyangosu

kiraz

Rusya pazarı Türk üreticllerin yüzünü güldürdü.İklimsel etkiler nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 30 civarında bir kayıp beklenen kirazda, 25 bin tonluk ihracatla 66,4 milyon dolar gelir elde edildi. Kiraz'da Türkie pazarının yüzü gülüyor.

Avrupa Gazete-Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, iklimsel etkilere bağlı olarak geçen yıla göre rekoltesinde yüzde 30 kayıp bekledikleri kirazda Avrupa ve Rusya'ya yönelik ihracatın üreticiyi umutlandırdığını belirtti.Türkiye Kiraz üreticilerine Rusya alımları piyangosu vurdu. 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
işsizlik rakamları

TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı

türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) elde ettiği verilere göre, ekonomi 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,4 büyüdü

rus turist

Rus turistlerin Haziran'daki tatil tercihi Türkiye olacak

Rusya’da 10-12 Haziran'da “Rusya Günü” nedeniyle kutlanacak bayram tatilinde Rus vatandaşların tatil tercihini Türkiye'den yana kullanmaları bekleniyor