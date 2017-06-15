TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta 2017 yılının aynı dönemine göre 1,6 puan yükselerek yüzde 11,7'ye çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak, 3 milyon 642 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan yükselerek yüzde 11,7 oldu.

İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,9 puan geriledi. Söz konusu oran, şubatta yüzde 12,6 seviyesinde bulunuyordu.