Rus turistlerin Haziran'daki tatil tercihi Türkiye olacak

Rusya’da 10-12 Haziran'da “Rusya Günü” nedeniyle kutlanacak bayram tatilinde Rus vatandaşların tatil tercihini Türkiye'den yana kullanmaları bekleniyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, bayram tatili dolayısıyla vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanmayı planladığı belirtildi.Açıklamada, Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında yüzde 37’lik payla Türkiye’nin lider konumda olduğu vurgulanırken, Yunanistan’ın ve Rusya’daki yerel tatil noktalarının yüzde 19’luk paylarla Türkiye’nin ardından sıralamaya girdiklerine vurgu yapıldı.

Rus yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 3,5-4 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.