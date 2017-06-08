Standard&Poor's'tan Katar için flaş karar

Standard & Poor's'tan (S&P), bazı Arap ülkeleriyle sorun yaşayan Katar'ın kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Katar'ın kredi notunu "AA"dan "AA-" seviyesine düşürdü, görünümünü de negatife çekti.Katar'ın hedef olduğu diplomatik krizin ardından Katar'ın para birimi 11 yılın en düşük seviyesine inmiş, hisse senetleri piyasası ise sert bir şekilde düşmüştü.Katar'ın ekonomik durumuyla ilgili belirsizliklere dikkati çeken S&P, görünümün takip edileceğini vurguladı.

Kurum, Katar'ın komşularıyla yaşadığı siyasi sorunların dış kırılgınlıklarını artıracağını açıklayarak ekonomik büyümesi ve mali göstergeleri üzerinde baskı yaratacağını söyledi.Düşük seyretmesi beklenen güven paralelinde bölgesel ticaretin düşmesi ve kurumların karlılığın azalması ise Katar'ın ekonomik büyümesinin yavaşlamasında rol oynayacağı kaydedildi.

'Yabancı para çıkışı olabilir'

Katar bankalarının mevduatlarında yabancı payının büyük olduğuna dikkati çeken S&P, yaşanan son olaylar ışığında bu paranın ülkeden kaçabileceğine işaret etti.

Katar'ın büyük oranda para kaçışını engellemek için varlık fonunu ve merkez bankası rezervlerini kullanmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunan kurum, Katar ile ilişkilerini donduran altı ülkenin Katar ihracatının yüzde 10'unu, ithalatının yüzde 15'ini oluşturduğunu tespit etti.

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's de birkaç hafta önce ülkenin kredi notunu Aa3'ten Aa2'ye indirmişti.Dış borçtaki artış ve ülkenin büyüme modeline dair belirsizlikler, Moody's'in kararında rol oynayan etmenlerdi.

Kaynak: BBC Türkçe