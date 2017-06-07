Önemli tezkere onaylandı dolar ve euro yükseldi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in, yeni uluslararası pazarlama kampanyası Uçan Koltuk herkesi hayallerini yaşamaya davet ediyor. Avrupa ve Türkiye’deki değişik mecralarda kampanya başlatan SunExpress, güzel bir tatil geçirme hayali kuran herkesin hayalini en uygun fiyatlardan yaşamasını sağlayacak.