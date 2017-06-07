Ana Sayfa | EKONOMİ 07/06/2017 22:49

Önemli tezkere onaylandı dolar ve euro yükseldi

dolar ve euro

Katar’a asker konuşlanması ve jandarma eğitimini içeren anlaşmaların Meclis Genel Kurulunda onaylanmasının ardından dolar ve euro yükselişe geçti

Türk askerinin Katar'da konuşlandırılmasını kapsayan tasarının onaylanmasının ardından euro 4.0 lirayı aşarak 4.0025 liraya, dolar da 3.5569 liraya kadar yükseldi. 

Hükümetin öne çekerek bugün onaylanmasını sağladığı tezkere, TBMM Genel Kurul gündeminin alt sıralarından öne çektiği, "Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması" ve "Türkiye ile Katar arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine ilişkin işbirliği protokolü"nü içeriyor.

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